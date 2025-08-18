Qué dijo Lit Killah sobre los rumores de terceros en discordia en su relación con Tuli Acosta

Lit Killah rompió el silencio sobre su separación de Tuli Acosta, con quien estuvo en pareja durante tres años y medio. Según los primeros rumores, la pareja habría decidido terminar su relación luego de que el músico le encontrara mensajes comprometedores en el celular de ella con otra persona.

En diálogo con el streamer Goncho, el rapero habló a corazón abierto sobre su ex pareja y manifestó encontrarse “bien” tras su separación: “Mientras nosotros estemos tranquilos y sepamos qué pasó, está todo bien. Yo más que nada lo que quería comunicar a la gente que nos sigue y nos quiere, realmente, es el hecho de decir: 'Estoy perfecto'. Yo la verdad estoy bien, estoy re contento”.

De esta forma, Mauro desmintió haber tenido una “escandalosa” separación, si no que fue algo de común acuerdo entre ambos: “Lo único que pasó fue un cambio de título, literal. Siento que de todas las formas que una persona puede cortar una relación, nosotros elegimos la mejor de todas. Porque decidimos cambiar el título de la relación y dejar de ser novios, pero sin nada de por medio. O sea, no hubo una discusión de por medio, no hubo pelea, no hubo una situación puntual que dijimos: “Che, cortamos por esto”

Y sumó: “Es imposible pelearse. ¿Cómo te peleás con una persona donde hasta poniéndose de acuerdo para dejar de estar juntos, los dos están de acuerdo?. Es difícil de decir. Hasta la sinergia estuvo en ese lado. Si termináramos de mala manera no nos podríamos cruzar.”

Al igual que las declaraciones de Tuli Acosta en Luzu TV, él sostuvo que aún ama a su ex pareja pero no de la forma que necesitaba para seguir una relación de novios: “También quiero decirle a la gente que nosotros terminamos la relación, cambiamos... Transmutó el amor, literal fue eso lo que pasó. Nosotros nos seguimos recontra amando un montón, nos queremos un montón. Seguimos, obviamente, teniendo contacto y la gente nos va a ver juntos ranchando. Podemos hacer cosas juntos igual, podemos comentarnos cosas, podemos seguir haciendo lo mismo, porque en realidad el vínculo sigue estando de amistad.”

Además, manifestó su cariño por Tuli por acompañarlo durante los últimos años: “No importa ser novio, amigo, no importa ser nada. Importa que la otra persona sea feliz, y yo quiero que ella sea feliz haciendo lo que a ella se le cante, cien por ciento que yo voy a estar ‘chocho’ y siempre voy a estar ahí para ayudar en lo que necesite. Y ella lo mismo, ella me quiere ver feliz a mí y va a estar ahí para lo que yo necesite. Y eso es un vínculo genuino de amor real, independientemente de un título. Estoy tranquilo porque ella está bien y cuando hablamos ella me transmite esa tranquilidad que también es importante.”

Nuevamente, se refirió a los rumores de una supuesta infidelidad de parte de ella y desmintió que algo “grave” haya pasado entre ellos, y no descartó volver en un futuro: “Somos conscientes que al ser figura pública, la gente también quiere ese motivo, quiere inventar y salen a inventar cincuenta mil pel... de motivo de: ‘No, porque pasó esto, pasó esto’, cuando en realidad nada que ver. Estamos muy bien, y capaz que de acá a un año, dos años, tres años volvemos, o capaz que no, que cada uno tiene novio, novia distintos. Puede pasar cualquier cosa, pero siempre va a estar el vínculo, la relación y el respeto mutuo.”