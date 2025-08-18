En vivo

Espectáculos

Plagado de cine: estos fueron los cinco programas más vistos del domingo en la TV abietta

Los films le siguen rindiendo a los canales lideres.

18/08/2025 | 10:49Redacción Cadena 3

FOTO: La Voz, siempre arriba.

La Voz Argentina se consagró nuevamente como lo más visto de este domingo en toda la televisión abierta argentina con 11 puntos de rating. Segundo quedó Por el Mundo, con un promedio de 8.2.

El podio lo cerró, aunque lejos, Lado V, un programa satélite de La Voz que obtuvo una marca de 5.7 en la medianoche del canal de las pelotas.

Los otros puestos de la lista de los más vistos fueron copados por el cine. Jurasic World Dominion, por El Trece, y Resistencia, por Telefe, consiguieron una media de 4.2. La lista la cerró el clásico El Diablo viste a la moda con 3.9.

Lectura rápida

¿Qué programa fue el más visto el domingo?
El programa más visto fue La Voz Argentina, con 11 puntos de rating.

¿Cuál ocupó el segundo lugar?
El segundo lugar lo ocupó Por el Mundo, con 8.2 puntos de rating.

Qué programa satélite estuvo en el podio?
El programa Lado V cerró el podio con 5.7 puntos.

¿Qué películas aparecieron en la lista?
Las películas que aparecieron fueron Jurasic World Dominion y Resistencia, ambas con 4.2 puntos.

¿Cuál fue el clásico que cerró la lista?
El clásico que cerró la lista fue El Diablo viste a la moda, con 3.9 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

