Plagado de cine: estos fueron los cinco programas más vistos del domingo en la TV abietta
Los films le siguen rindiendo a los canales lideres.
18/08/2025 | 10:49Redacción Cadena 3
FOTO: La Voz, siempre arriba.
La Voz Argentina se consagró nuevamente como lo más visto de este domingo en toda la televisión abierta argentina con 11 puntos de rating. Segundo quedó Por el Mundo, con un promedio de 8.2.
El podio lo cerró, aunque lejos, Lado V, un programa satélite de La Voz que obtuvo una marca de 5.7 en la medianoche del canal de las pelotas.
Los otros puestos de la lista de los más vistos fueron copados por el cine. Jurasic World Dominion, por El Trece, y Resistencia, por Telefe, consiguieron una media de 4.2. La lista la cerró el clásico El Diablo viste a la moda con 3.9.
[Fuente: Noticias Argentinas]