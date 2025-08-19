En vivo

Nico Vázquez y Gimena Accardi: la escena viral de infidelidad en Casi Ángeles

Fue durante un capítulo de la serie. En él, el actor mencionaba que la actriz le había sido infiel: "Me metió los cuernos", gritaba.

19/08/2025 | 11:28Redacción Cadena 3

FOTO: Captura de video.

En las últimas horas, una escena de la popular serie juvenil Casi Ángeles se viralizó en redes sociales, desatando un aluvión de comentarios y especulaciones. 

En el fragmento, Nicolás Vázquez, interpretando a Nicolás Bauer, exclamaba con dramatismo: “¡Me metió los cuernos!”, en referencia al personaje de Gimena Accardi, Malvina Bedoya Agüero. 

La ironía de esta escena, emitida años atrás, cobró nueva relevancia tras la reciente confesión de Accardi, quien confirmó haberle sido infiel a Vázquez, su pareja durante 18 años, en la vida real.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La noticia estalló luego de que Ángel de Brito, en el programa LAM (América TV), revelara que la separación de la pareja, anunciada en julio de 2025, se debió a una infidelidad por parte de la actriz. 

Accardi, visiblemente afectada, decidió romper el silencio en el programa Sería Increíble del canal de streaming Olga, donde confirmó parcialmente las acusaciones. 

“Sí, en 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una cagada malísima, y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer, la mitad de las cosas, y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo, y también es lo que necesito aclarar de algún modo”, expresó, dejando entrever su arrepentimiento y el dolor por haber lastimado a Vázquez.

La actriz aclaró que el “tercero en discordia” no es Andrés Gil, su compañero en la obra teatral En otras palabras, como especularon las redes sociales, sino “una persona random, ajena al medio” con la que tuvo un “desliz absoluto”. 

Además, destacó la actitud de Vázquez, quien, según ella, la perdonó y le dijo: “Esto no te define, te sigo amando”. Sin embargo, la infidelidad fue “la gota que colmó el vaso” en una relación que, según Accardi, ya atravesaba una crisis desde hacía un año.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La escena de Casi Ángeles que resurgió en las plataformas digitales no solo avivó la nostalgia de los fanáticos de la serie producida por Cris Morena, sino que también generó un contraste inquietante con la realidad actual. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

