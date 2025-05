Murió el periodista Roberto Quirno, referente del tango y el cine

El reconocido periodista y conductor de radio Roberto Quirno falleció en las últimas horas, según reportó el periodista Pablo Montagna. Quirno, quien dirigía el exitoso programa "El tango en el cine" en La 2x4, dejó una huella imborrable en sus seguidores y en el ámbito del tango.

Con una trayectoria que se extendió por años en México, Quirno se destacó en la radio y la televisión, además de ser un compositor prolífico que grabó diversas canciones inspiradas en el litoral argentino. Su amplio conocimiento sobre los clásicos de la época dorada del cine argentino lo convirtió en un referente indiscutido.

La locutora Marcela Godoy fue una de las primeros en rendir homenaje a Quirno a través de las redes sociales, expresando: "Roberto querido, gran persona, era un placer hablar con vos de arte. Q.E.P.D. Aplausos para este gran periodista de espectáculos, Roberto Quirno".

En una de sus entrevistas, Quirno aclaró: "La relación tango-cine nació desde la primera película sonora, que se hizo en Argentina. Fue el film Tango, de 1932. Ahora para escuchar tango en una película tenés que ver películas alemanas, finlandesas u holandesas", resonando su compromiso por divulgar el tango entre las nuevas generaciones.

Con un enfoque particular en su programa, Quirno expresó: "El sábado es el día en que los hijos almuerzan con los padres y por eso me interesó hacer el programa en ese día y en ese horario. Hay que volcar gente joven al tango, por eso uso un lenguaje descontracturado, pero cuento cosas divertidas que enganchan al oyente. Por eso hay gente que me llama y me dice que está escuchando con sus hijos, y otros que me dicen que lo escuchan con sus padres".

Quirno también se sentía muy conectado con su audiencia: "Hago el programa con la gente. Disparo el tema y la gente empieza a llamar. Puedo hablar de ‘La influencia de París en el tango y el cine’ o ‘Los bailarines en el tango y el cine’. La gente evoca a Copes, a Luziardo, a Olga Zubarry. Hay que poner formatos en la radio y este es un formato distinto, donde entre anécdotas paso unos 20 tangos especialmente seleccionados de acuerdo al tema del día. Si hay una sola persona del otro lado que cree que el programa lo hice para ella, me doy por satisfecho".