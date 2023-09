Moria Casán y Lali enfurecieron a los fanáticos de Shakira

Este viernes Moria Casán y Lali Espósito protagonizaron un escándalo luego que se viralizaran declaraciones que ambas hicieron sobre Shakira.

La conversación tuvo lugar al aire del podcast que la diva argentina tiene en Spotify donde cuestionaron algunas letras que la cantante colombiana le dedicó a su exmarido, Gerard Piqué.

Moria grabó con Lali y el youtuber Damián Kuc, donde hablaron de vivencias y anécdotas de la vida privada. En un momento debatieron sobre los hombres y se puso en tela de juicio algunas de las frases más famosas que Shakira hizo en la Music Session con Bizarrap. “Las mujeres lloramos y facturamos, creo que no es una cosa o la otra”, comenzó diciendo Espósito analizando la estrofa.

Por su parte, Moria picante opinó: ”Shakira ya me resulta densa”. En ese momento Lali se rió y acotó afirmando la postura de la One: “Basta ya del llanto. Entiendo que no querés más a Piqué. Ya entendimos”, remarcó a lo que Casán retrucó: “¿Qué no va a querer a Piqué? Está muerta con Piqué”.

“Que se deje de joder con Piqué y que lo suelte. Está bien que le resulte con Bizarrap, lo de facturar y que las mujeres no lloran y facturan y el movimiento de caderas, pero ya me tiene los huevos al plato”, sentenció Moria y agregó: “Y no le creo nada. Lógico que le creés esta facturación, más vale, es mega millonaria. Pero me parece que está mendigando”.

A raíz de este audio muchos fanáticos de la colombiana cuestionaron a las mujeres por sus declaraciones.. “Amo a Moria y a Lali pero en esta le pifiaron”, “Todo bien con Lali y Moria Casán, pero con Shakira no se metan”, “Moria con Lali burlándose del dolor de Shakira. Qué horror”, “Moria criticando a Shakira ¿cómo mi amor?”, fueron algunos de los comentarios.

Finalmente Lali salió a dar su versión. “Pero ¡¿miren si voy a bardear a una de mis idolas máximas?! Keeeee. No sean sonsos amores. Hay que reírse un poco. Besitos”, aseguró la cantante a través de Twitter.