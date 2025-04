Morena Rial intensifica su enfrentamiento con Yanina Latorre en redes sociales

Morena Rial renovó su ataque contra la conductora Yanina Latorre en una nueva serie de publicaciones en sus redes sociales. La hija del popular periodista Jorge Rial no dudó en expresar su descontento, describiendo a Latorre como "cornuda" y con "pelo duro", en un despliegue de críticas que se ha vuelto habitual entre ambas.

Durante la transmisión de LAM, se presentó un informe que abordó los escándalos judiciales en los que se encuentra involucrada Morena. A raíz de esto, la influencer publicó en sus historias de Instagram un comentario burlón dirigido a Latorre: "Jajaja pelotuda, tantas ganas de que me cierren la cuenta de Instagram tenés pelo duro. Anda a ponerte botox y sacale la botella a tu hija. Hacete baño de crema, cornuda".

Minutos después, Morena arremetió nuevamente, cuestionando a Latorre sobre su capacidad de perdonar: "Señora mayor, ya que usted habla del perdón, usted perdonó a un hombre que expuso a su familia, apodado eternamente puntita. ¿Por qué hace hincapié en la capacidad de perdón en el otro?".

Por su parte, Latorre no se quedó callada y decidió responder a todas las provocaciones. En el programa, se mostraron los mensajes de Morena y la panelista reaccionó con furia. "¿Quiero que te cierren la cuenta de Instagram? Sí, porque sos chorra y sabés lo que hacés, Morena Rial, promocionás casinos ilegales y eso es un delito", aseguró Latorre, desafiando a su rival a demostrar lo contrario.

La panelista continuó respondiendo a las críticas, asegurando tener su aspecto en orden, en respuesta al comentario sobre su pelo. "¿Tengo pelo duro? No, tengo bien el pelo, el tuyo estará duro. ‘Anda a ponerte botox’, me pongo todos los días porque tengo para garparlo, no afano". Latorre también defendió a su hija contra las acusaciones lanzadas por Morena: "Mi hija no es borracha ni chorra como vos. Es una boluda que fue a bailar, tomó una copa de vino y la agarró la policía. Pagó la multa y se hizo cargo sola. Ni pagué yo ni la fui a atender".

Y cerró su intervención dirigiéndose directamente a Morena: "Soy cornuda y tengo pelo duro, pero vos sos chorra, chorra. Y salís a afanar con tu hijo lo más bajo que pueda ser una mujer". Esta dura pelea entre ambas celebridades del mundo del entretenimiento sigue provocando un gran interés mediático y comentarios en redes sociales.