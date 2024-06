Mirtha Legrand, con Francos: criticó la gestión de alimentos y hubo tensión

La conductora y actriz Mirtha Legrand mantuvo un cruce verbal con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el tema de los alimentos almacenados en un depósito y próximos a vencer, los cuales finalmente fueron distribuidos por las Fuerzas Armadas en áreas necesitadas.

En el programa "La Noche de Mirtha" (El Trece), "La Chiqui" exteriorizó su indignación por la gestión de estos recursos y se enojó por el desperdicio en un momento crítico para el país.

"Yo lo estuve viendo. Y le voy a decir una cosa que puede parecer ridícula. Los vi a los soldados entregando los alimentos y me puse a llorar. Me emocionó muchísimo. Estaban en ropa de fajina. Yo decía, ¿por qué no los distribuyeron antes? ¿Quién fue el canalla, sinvergüenza que impidió que se hiciera? Porque siempre hay uno", sostuvo Legrand con visible frustración.

/Inicio Código Embebido/

Mirtha Legrand en modo Grabois ?? pic.twitter.com/SqWjPmlMPa — fabio rosales (@fabiorosales2) June 9, 2024

/Fin Código Embebido/

¿"Me dejás terminar"?

Otro momento incómodo para Francos fue luego de que la conductora criticara la gestión de Gobierno en referencia a la crisis económica que atraviesa la Argentina.

"La Chiqui" miró al ex ministro del Interior y aclaró: "No estamos en contra suya, eh, para nada ministro, al contrario, pero yo creo que usted es un valor muy importante en el Gobierno".

Al escucharla, él le respondió: "Yo no siento para nada que esté en contra mío, yo trato de contestar las preguntas y los cuestiones, tratando de ubicarnos históricamente en un momento que vivimos y que son consecuencia de la historia que vivimos. Para ser justos, este Gobierno lleva seis meses. En seis meses no se pueden hacer todos los cambios que necesita la Argentina".

Asimismo, añadió: "Vamos a estar mejor. Este mes que comienza ahora, estamos mejor que el que pasó".

/Inicio Código Embebido/

Mirtha le salió al cruce por ferrocarriles argentinos a Francos, antes lo hizo con las toneladas de alimentos secuestrados. ¿Acaso la Chiqui quiere que la recordemos como la última conservadora con valores y humanidad? Me parece que sípic.twitter.com/xEghqf20e4 — Gonza Carranza ?????? (@gonzaIcarranza) June 9, 2024

/Fin Código Embebido/

Cuando Francos intentaba explicar las cifras, la conductora lo interrumpió: "Pero la inflación subió".

Allí, algo frustrado y molesto, Francos remarcó: "¿Me dejás terminar?".

Sin embargo, fiel a su estilo, Legrand indicó: "No, no lo dejo terminar porque lo interrumpo. Yo soy interrumpidora".

En ese momento, el funcionario continuó con su explicación: "La inflación, Mirtha. El dato que acaba de salir en la Ciudad de Buenos Aires para el mes de mayo es del 4,5 por ciento. Recordemos de dónde venimos. Venimos de la hiperinflación", precisó.

"Yo me voy acordando de cosas, por eso lo interrumpo", sostuvo Legrand entre risas y el jefe de Gabinete respondió también sonriente: "Mejor que no se acuerde de muchas, Mirtha".

También le consultó si era "cierto que se van a vender los ferrocarriles", a lo que contestó que ponerlos en orden "demanda mucha inversión" y que en la situación en que están "no hay quien los compre", pero que "hay fondos interesados".

Las malas palabras de Milei

Por otra parte, la conductora no dejó que pasara mucho tiempo desde el inicio de su programa para poner en aprietos a Francos, quien se enfrentó a una pregunta directa y picante.

Tras una consulta más formal sobre los próximos viajes de Milei al exterior, Mirtha no pudo contenerse y lanzó la pregunta que dejó al funcionario visiblemente incómodo: "¿Por qué dice tantas malas palabras el Presidente?".

Aunque trató de mostrar un toque de vergüenza por la crudeza de su pregunta, "la Chiqui" se cubrió el rostro con una servilleta, acentuando el dramatismo del momento.

"¿Por qué tantas palabrotas? ¿Por qué?", insistió, mientras algunos de los otros invitados en la mesa compartían su desconcierto.

Francos, manteniendo la compostura, respondió: "Bueno, es su personalidad".

Sin embargo, Legrand no dejó que el tema se disipara tan fácilmente.

"Pero es el Presidente, dice cosas terribles", replicó con una sonrisa traviesa, dejando claro que la pregunta no era solo una ocurrencia pasajera.

El jefe de Gabinete, que asumió su cargo recientemente tras la salida de Nicolás Posse, intentó una vez más justificar el comportamiento del mandatario.

"Javier Milei es un presidente disruptivo en Argentina, fue electo de esa manera. Tiene seguidores muy jóvenes", explicó Francos, aludiendo a la forma en que el mandatario nacional capturó la atención de un público joven y a menudo entusiasta.

Mirtha, en su estilo inconfundible, añadió: "De todos los países lo siguen", destacando la influencia global que ha alcanzado el polémico presidente.

Francos continuó elogiando la figura de Milei, señalando que "la ubicación que generó Milei de Argentina en el mundo es impresionante", subrayando el impacto internacional de su liderazgo.

Legrand, no dudó en defender al mandatario, destacando que él también es objeto de constantes ataques.

"A él también lo agreden bastante", afirmó, subrayando la reciprocidad de las hostilidades en el entorno político.

Francos, por su parte, concluyó con una reflexión sobre la lucha de Milei contra lo que él considera una concepción populista y estatista que ha perjudicado a Argentina durante décadas.

"El Presidente encaró una lucha muy difícil contra una concepción populista en serio en Argentina. Después de 40 años de democracia, uno se pregunta `¿qué rescatamos?`", comentó.

Y señaló: "Algo por lo cual los argentinos lucharon tanto que fue recuperar la democracia y las libertades. No pudimos demostrar en el tiempo que es bueno vivir en democracia, pero que sus resultados para la gente no fueron lo que la gente esperaba".