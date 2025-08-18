Milagro: 3 programas de la TV Pública superaron el punto de rating este domingo

La Televisión Pública tuvo una gran jornada este domingo en materia de rating, de hecho tres programas de la emisora estatal superaron el punto de rating, algo que parece imposible los días de semana.

Todo fue gracias al automovilismo. El TC se llevó todo el podio de la pantalla pública. La Final del TC marcó 1.3. Mientras que El Podio del TC y La Previa del TC consiguieron un promedio de 1.2.