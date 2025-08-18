En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Milagro: 3 programas de la TV Pública superaron el punto de rating este domingo

Los fines de semana reportan los mejores números para la pantalla estatal.

18/08/2025 | 10:55Redacción Cadena 3

FOTO: Televisión Pública.

La Televisión Pública tuvo una gran jornada este domingo en materia de rating, de hecho tres programas de la emisora estatal superaron el punto de rating, algo que parece imposible los días de semana.

Todo fue gracias al automovilismo. El TC se llevó todo el podio de la pantalla pública. La Final del TC marcó 1.3. Mientras que El Podio del TC y La Previa del TC consiguieron un promedio de 1.2.

Lectura rápida

¿Qué programas superaron el punto de rating? La Final del TC, El Podio del TC y La Previa del TC.

¿Qué canal transmitió estos programas? La Televisión Pública.

¿Qué valor de rating alcanzaron? La Final del TC marcó 1.3; El Podio del TC y La Previa del TC, 1.2.

¿Qué evento generó este rating? Un gran rendimiento del automovilismo durante el domingo.

¿Es común que estos programas superen el punto de rating? No, esto parece imposible los días de semana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho