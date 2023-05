Messi, ovacionado durante el concierto de Coldplay en Barcelona

El astro argentino Lionel Messi fue ovacionado este domingo durante el concierto de la banda británica Coldplay en Barcelona, ciudad que palpita con enorme expectativa la posibilidad de su regreso al club "blaugrana" a partir de la próxima temporada.

Messi recibió un saludo generalizado del público con el típico canto reverencial cuando fue localizado en una de las plateas del estadio Olímpico Lluís Companys.

Leo Messi, not at UNFP ceremony with PSG tonight — he’s at Coldplay concert in Barcelona. ????? #Messi



Barça fans chanting for Leo there, via @gerardromero ???? pic.twitter.com/Kqia0eWXR0