Mauro Icardi estalló en redes al ver la polémica tras su viaje a Turquía con La China Suárez

Mauro Icardi reaccionó con furia tras la polémica generada en redes sociales por su reciente viaje a Turquía, donde estuvo acompañado de La China Suárez y de los hijos de la actriz, pero no de sus propias hijas, Francesca e Isabella.

El enojo del futbolista se intensificó al observar que Wanda Nara llevó a las niñas a una avant premiere, donde se destacó la incomodidad de su hija mayor, quien lloró frente a las cámaras. Ante esto, Icardi utilizó sus redes para expresar su malestar y criticar abiertamente a su exesposa y a su entorno, quienes, según él, no facilitan que comparta tiempo con sus hijas.

"Mis hijas están nerviosas, guionadas y manipuladas por un círculo que las controla y les impide comunicarse conmigo. Sin embargo, cuando logramos vernos, se relajan y disfrutan de un ambiente familiar, siendo niñas felices", comentó Icardi en un posteo, reflejando la preocupación por la situación de las pequeñas.

El delantero también abordó las acusaciones de que su pareja es responsable de la situación, asegurando: "Dicen que le echan la culpa a mi pareja por celos o caprichos de la madre, manipulando la realidad en medios de comunicación que buscan visibilidad".

Finalmente, se mostró firme en su decisión de continuar mostrando públicamente su relación con La China Suárez. "Estoy feliz, enamorado, en paz después de 11 años. Estoy con la mujer que quiero, que es una madre ejemplar, y mis hijas estarán siempre en mi vida. No tengo por qué esconderme de nada y no me afectarán las habladurías", concluyó el futbolista en su emotivo descargo.