Mauro Icardi a la China Suárez: "Mi presente favorito, mi futuro soñado"

FOTO: La China Suárez y Mauro Icardi viven su historia de amor en Turquía

Mauro Icardi se encontró conviviendo con Eugenia "la China" Suárez en Turquía y todos los días mostró intimidades de la relación. Tras la publicación de un video suyo en ropa interior, el jugador del Galatasaray publicó algunas fotos con la actriz y le dedicó palabras de amor.

"Mi presente favorito, mi futuro soñado", escribió Mauro, mientras continuó el conflicto con Wanda Nara, con quien aún no se puso de acuerdo por la tenencia de sus hijas y por la cuota alimentaria que él adeuda.

Lo cierto es que tanto Mauro como La China vivieron su historia de amor, pero lejos de sus hijos. Los chicos que Eugenia tuvo con Benjamín Vicuña se fueron a Uruguay porque el actor tenía compromisos laborales allí, mientras que Rufina pasó sus días con Nicolás Cabré.

En los próximos días, viajarían los hijos de La China a Turquía, pero las hijas de Mauro Icardi no lo harían y es probable que él tampoco volviera a la Argentina para verlas ya que al ser declarado deudor alimentario, no podría volver a salir del país ni regresar a su trabajo en Turquía.