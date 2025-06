Martín Ortega, hijo de Palito Ortega, internado por adicciones en neuropsiquiátrico

Estado actual de Martín Ortega

Martín Ortega, hijo del reconocido artista Palito Ortega y Evangelina Salazar, se encuentra internado en un neuropsiquiátrico para recibir tratamiento por sus adicciones. Según su hermana, Julieta Ortega, quien acompañó a Martín en el proceso, fue esencial que él diera este paso hacia la recuperación. Durante su estancia, Julieta visitó a su hermano y confirmó que su estado ha mejorado notablemente.

"Está mucho mejor", expresó Julieta, destacando la importancia de la intervención en el momento adecuado. La actriz subrayó que Martín estaba agradecido y que este proceso era esencial para su sanación. Julieta recordó una conmovedora conversación: "Me dijo una cosa muy linda: ‘Lo estaba esperando. Necesitaba que pase esto’. Fue un alivio escuchar eso".

Reflexiones sobre la adicción y la salud mental

Julieta Ortega también reflexionó sobre la Ley de Salud Mental, enfatizando que muchas veces un adicto no tiene la voluntad para buscar ayuda por sí mismo. En su opinión, es crucial actuar con amor, pero también con decisión. "Es un camino largo, pero fue la mejor decisión. A veces, tiene que pasar... La Ley de Salud Mental debe ser revisada. Un adicto no tiene voluntad y no se lo puede dejar solo esperando a que pida ayuda". Estas declaraciones resaltan la necesidad de un enfoque más compassionado y efectivo hacia la salud mental y las adicciones.