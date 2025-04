Marianela Mirra revela su relación con José Alperovich y acusa a Jorge Rial de extorsión

FOTO: Marianela Mirra apuntó contra Jorge Rial por querer "extorsionarla": "Me quiere ver muerta"

Marianela Mirra, la ex participante de Gran Hermano, volvió a ser noticia tras informar sobre su relación con el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, quien cumple una condena de 16 años por abuso sexual en el penal de Ezeiza. La situación se tornó compleja cuando Mirra reveló que recibió amenazas de extorsión. Esto ocurrió luego de que la captaran visitando a Alperovich en la cárcel.

En una conversación con Matías Vázquez, de Puro Show, Mirra decidió hablar sobre la extorsión y afirmó: “Este fin de semana hubo extorsión con contar sobre mi relación con José, por eso lo acepté”. Sus declaraciones ponen de manifiesto la tensión entre el reality y su vida personal.

La ex Gran Hermano continuó expresando su frustración sobre la situación, destacando que “la extorsión se la hizo al abogado”. Reveló que durante años sufrió amenazas de Rial, mencionando: “Hace 10 años nadie opinó sobre las amenazas y faltas de respeto que me ha hecho al aire”. Sin embargo, decidió asumir públicamente su relación con Alperovich para poner fin a las amenazas.

Además, Mirra rememoró la complicada relación que tuvo con Rial, a quien acusó de extorsionar a otros profesionales para silenciar las críticas: “Rial extorsiona y ninguno de ustedes se mete para no perder el laburo. Siempre juega fuerte y es difícil opinar”.

La ex concursante de Gran Hermano consideró que su enfrentamiento con Rial es parte de un conflicto mayor, en el que ella se atrevió a plantar cara y negarle su poder. Al reflexionar sobre el impacto que tuvo su denuncia, sostuvo que “tiene un micrófono que es un arma para él. Me di cuenta incluso en la Justicia, porque siempre está de local”. En un tono desafiante, cerró su discurso diciendo: “se metió con mi familia y me quiere ver muerta”.