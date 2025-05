Mariana Nannis expone su dura vivencia con Claudio Caniggia y pide justicia urgente

Mariana Nannis habló abiertamente sobre la relación violenta que mantuvo con su exmarido, Claudio Paul Caniggia. En una entrevista en el programa Lape Club Social, Nannis reveló detalles perturbadores sobre su vida con el exfutbolista, incluyendo episodios de abuso físico y psicológico. "Me agredió varias veces, llegué a internarme en el hospital público. Siempre estuve callada, pensando en mis hijos y el qué dirán. A menudo, temía por mi seguridad, incluso he sido perseguida por una camioneta negra", señaló la mediática.

La ex pareja de Caniggia no se detuvo allí y compartió su percepción de que la figura del futbolista le ha permitido avanzar por tener personas influyentes que lo respaldan. "Caniggia, si tuvo éxito en el fútbol, fue gracias a mí, a mis esfuerzos por ayudarlo a alejarse de las drogas y para cuidar nuestra familia. Siempre debí cargar con las críticas y el peso de su comportamiento", añadió Nannis.

Nannis también mostró su indignación ante la aparente falta de apoyo del sistema judicial. "Tengo fotografías que prueban el abuso, pero parece que no son suficiente para un juez. He sido víctima de maltratos toda mi vida y aún así me resulta difícil que la gente lo crea", afirmó. Su próxima visita a Argentina se presenta como un desafío personal, ya que recordando sus experiencias pasadas, comentó: "Cada vez que regresé, sentí que ponía en riesgo mi vida. Cuando firmé el divorcio, no podía salir por miedo a lo que pudiera pasar".