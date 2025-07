María Belén Ludueña reflexionó sobre su nuevo rol en Mujeres Argentinas tras meses de desafíos

María Belén Ludueña realizó un balance a casi cuatro meses de haber comenzado su rol como conductora en El Trece con Mujeres Argentinas, un programa que estuvo marcado por conflictos y cambios en el panel.

En una conversación con Pablo Montagna en Pasa Montagna (Radio Rivadavia AM630), la periodista compartió su experiencia enfrentando el desafío de liderar un espacio exclusivamente femenino.

“A los tres meses de mi trabajo comencé a sentirme conforme con el rol que desempeño. Me costó adaptarme, ya que venía de otro tipo de programas”, manifestó. Además, añadió: “He evolucionado significativamente en este tiempo, comprendí lo que debía hacer, reconociendo que no siempre tengo que actuar como la justiciera del programa, ya que ese no es mi propósito”.

“Intento evitar la aparición de conflictos; si algo sucede al aire, no puedo estar mediando constantemente. A veces, pienso que los conflictos también aportan al programa”, explicó.

“Ahora estoy disfrutando del programa de verdad”, destacó al hacer un balance a casi cuatro meses de comenzar este desafío.

Respecto a los prejuicios que sufrió por su relación con Jorge Macri y las críticas de “acomodo”, la conductora admitió que ya no le afectan: “Antes era más complicado para mí, pero al probar que mi capacidad es lo que realmente cuenta para estar al frente de la cámara, esas opiniones dejaron de molestarme. Es un negocio, y si no logro cumplir, el mismo grupo me podría despedir”, dijo.

“He enfrentado situaciones difíciles, a veces he quedado fuera de proyectos. Desde América me ofrecieron oportunidades repentinamente, y opté por retirarme de algunas que no consideraba apropiadas. Un proyecto que se descartó fue la conducción de un programa junto a Rolando Graña y Soledad Larghi, que no vi viable”, relató.

Ludueña también recordó el incidente en el que rompió en llanto durante una entrevista con Roberto García Moritán, confesando que estaba bajo tratamiento para quedar embarazada.

“Trato de ser lo más auténtica posible, y lo que ven en pantalla soy yo. Sin embargo, quizás debería moderar mis emociones”, reflexionó.

“Se entrelazaron muchas circunstancias en este nuevo comienzo. El desafío de liderar un programa así se vio complicado por una campaña política que resultó bastante dura. Sin embargo, no pienso renunciar a mi trabajo por la campaña de Jorge; sería injusto para mí como mujer. Las oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas”, agregó.

Finalmente, María Belén hizo un análisis de su comportamiento en aquel momento: “Es bueno ser transparente, pero a veces no es necesario ser tan explícito. Son lecciones que uno va aprendiendo, pero fue así como me sentía en ese instante”.