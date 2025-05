Marcelo Mazzarrello critica la adaptación de El Eternauta, advirtiendo sobre la falta de autoría en Argentina

El actor Marcelo Mazzarrello expresó su descontento con la adaptación de la conocida novela "El Eternauta", argumentando que la serie intenta alinearse demasiado con temas contemporáneos. En su opinión, esto evidencia un "déficit de autoría" en Argentina, sugiriendo que el país no ha producido obras que superen la calidad de Oesterheld. Aseguró: "Si tenemos que hacer 'El Eternauta' es porque no escribimos nada mejor ahora".

Mazzarrello, quien confesó no haber visto la serie ni haber escuchado opiniones al respecto, destacó: "Leí la novela y es maravillosa. Cuando uno lee una novela, no quiere cambiar las imágenes que tiene en la mente por las que otros plasman en un audiovisual. Así que yo me quedo con la novela".

Asimismo, subrayó que no tiene intención de ver la serie, argumentando que en Argentina siempre hay buenas producciones, pero se cuestiona la calidad de los contenidos actuales. "Hace rato que tenemos déficit autoral", enfatizó.

El artista también instó a los escritores a crear obras que reflejen la realidad contemporánea, comparando la situación actual con cómo Oesterheld logró retratar su época en los años 50. Dijo: "Deberíamos poder escribir ahora algo suficiente. Nuestra realidad supera por mucho lo que pasó en 'El Eternauta'". Al considerar la actualización de la serie, Mazzarrello consideró que "no necesitaba actualización porque tenía que ser exactamente como estaba".