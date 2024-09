Lo quemaron: Bizarrap fue a ver a Messi y las cámaras lo enfocaron sin lentes

El productor musical argentino Bizarrap se caracteriza, no solo por su música, sino que también por no mostrar su cara y estar siempre con lentes negros y su particular gorra con las siglas “Bzrp”.

“Biza” fue a ver al Inter Miami en el Chase Stadium y protagonizó un momento inesperado cuando una cámara de la transmisión lo enfocó sin gorras ni lentes, mostrando así el rostro del productor por primera vez.

A Bizarrap lo enfocaron sin gorra ni lentes. (Foto: Captura)

La imagen, en la que se lo puede ver en un palco con un vaso en la mano, se viralizó rápidamente en las redes sociales. Tal fue la sorpresa de ver a Bizarrap sin sus lentes ni gorra que el relator no lo reconoció hasta varios segundos después.

En la previa del partido, que terminó 1-1, el productor había visitado a Messi que luego anotó el único gol de las “Garzas” y celebró a lo Iron Man.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este fue la decimoquinta anotación para Messi en la actual Major League Soccer, donde está décimo en la tabla de goleadores a seis del líder en la estadística, Christian Benteke, del DC United.