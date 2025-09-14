En vivo

Espectáculos

Las impactantes imágenes de la moto de Thiago Medina tras el accidente

El vehículo quedó completamente destruido tras el choque en Ruta 7. El ex Gran Hermano permanece internado y su familia pidió cadenas de oración

14/09/2025 | 20:37Redacción Cadena 3

FOTO: Foto: Archivo NA.

El pasado viernes por la noche, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sufrió un violento accidente de tránsito en la Ruta 7, a la altura del partido bonaerense de Moreno. Las imágenes del siniestro y del estado de los vehículos involucrados dan cuenta de la magnitud del impacto.

La moto en la que circulaba Medina presenta serios daños en su parte delantera, según pudo verse en el depósito al que accedió TN. Por su parte, el automóvil que colisionó contra él, un Chevrolet Corsa que también muestra una abolladura considerable en el lateral derecho.

Camila Deniz, hermana del joven, confirmó que cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del choque. Conmovida por la situación, utilizó sus redes sociales para pedir oraciones por la salud de Thiago:

“Con una mano en el corazón les pido a todos los creyentes que oren mucho. Necesitamos la oración de todo el mundo”, expresó con profundo dolor.

Un testigo del hecho, identificado como Raúl, brindó detalles del instante posterior al accidente.

“Venía manejando rumbo a Rodríguez y llegamos dos segundos después del choque. Vimos a un chico tirado en la ruta, paramos con la camioneta y lo asistimos. No sabíamos quién era porque tenía el casco puesto”, relató en diálogo con los medios.

El testigo aseguró que Thiago se encontraba en medio de la calzada, en una zona sin iluminación, lo que incrementaba el riesgo de ser atropellado nuevamente.

“Estaba muy mal. Decía que le dolía mucho y que quería vomitar”, agregó. También denunció que la ambulancia tardó unos 40 minutos en llegar, a pesar de la gravedad del accidente.

Mientras el ex concursante permanece internado y bajo observación médica, su entorno más cercano y sus seguidores continúan pidiendo por su recuperación.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del accidente? Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la Ruta 7, en Moreno, Buenos Aires.

¿Qué ocurrió con los vehículos? La moto de Thiago quedó destruida y el Chevrolet Corsa presentaba daños en el lateral derecho.

¿Cuánto tiempo tardó la ambulancia en llegar? Según un testigo, aproximadamente 40 minutos.

¿Qué pidió la familia de Thiago? La hermana de Thiago, Camila Deniz, solicitó oraciones por su salud.

[Fuente: Noticias Argentinas]

