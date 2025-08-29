La reflexión de Diego Brancatelli: "Después del porrazo, decidí cambiar"

Diego Brancatelli está casado con la periodista Cecilia Insinga y es padre de dos hijos. Pero hace unos meses trascendió su relación con Luciana Elbusto y tambaleó toda su vida.

Entonces el conductor decidió hacer un cambio profundo. Según contó en LAM, quiere hacer las cosas bien en esta segunda oportunidad que tiene: “Después de todo lo que pasó, del porrazo, hubo una serie de cosas que decidí cambiar”.

“Fue charlado y que así no iba más. Cosas que no me gustaron. Fueron meses de mucha charla, de mucha reflexión. Y en lo particular cambiar cosas. Una de las cosas que tiene que ver con la profesión y con lo que yo hago, es tratar de cambiar algunas formas de expresarme, sobre todo en las notas”, explicó.

“En mi trabajo tengo que mantener mi perfil, a uno lo contratan para eso. Pero después, muchas cosas innecesarias que lo que hacía era ganarme el odio de la gente. Yo no soy así, ¿y por qué era de una forma que cuando la cámara se apaga no soy? A ese Branca no lo quiero más”, agregó el periodista, que recientemente se sumó al programa de Georgina Barbarossa en Telefe.

“Esto lleva mucha madurez, mucho laburo, y no es fácil. Contestaba en Twitter, iba a 200 kilómetros por hora…bueno, sin cinturón de seguridad, me agarró un camión de frente y salí disparado. Con Mariana Brey, nos peleamos, la quiero cambiar, y no la voy a cambiar. Es su opinión, y hay que trabajarlo, y estoy en un proceso de eso”, concluyó Brancatelli.