La joven actriz que empapeló la ciudad para trabajar con Adrián Suar

Milagros Rodríguez, una actriz con grandes sueños, anheló poder trabajar con Adrián Suar, reconocido productor argentino responsable de numerosas ficciones televisivas y películas que brindó oportunidades a muchos actores a lo largo de su carrera.

Para captar la atención del productor, la joven ideó un método singular: empapeló la ciudad con su pedido de trabajo y también subió videos a TikTok con la esperanza de que Suar las viera. Su estrategia no tardó en dar resultados, ya que la contactaron desde el programa Mujeres Argentinas, donde compartió que no es una improvisada, sino que forma parte de una compañía de teatro clásico porteña.

Suar se comunicó por teléfono con el programa y le garantizó que le brindaría una oportunidad. "Espero estar trabajando contigo pronto", se sinceró la actriz, llena de expectativas.

El productor, en una muestra de apoyo, expresó: "La mayoría de los actores comenzamos buscando, tocando puertas; siempre hay alguien que te brinda una oportunidad. Este es un oficio complicado, de intentos y fracasos, pero siempre hay que levantarse y seguir buscando."

Alabó la originalidad del enfoque de Milagros, mencionando: "Hiciste algo tan particular, estuviste tan divina, que ya le comenté a uno de mis productores que te consideren para un casting cuando surja una oportunidad. Tengo la certeza de que, como lo he hecho con tantos otros, lo haré contigo también. Te agradezco por tu creatividad, me causó mucha gracia y me conmovió."

El productor recordó otros casos extraordinarios, como aquel que colocó un cartel en la Avenida Lugones o el que se encadenó en la puerta de Polka. En su despedida, Suar comentó: "Mucha gente me ha contactado, me ha pedido en Instagram, y de repente, regresó Sorpresa y media. Mili, te mando un gran abrazo y gracias por ese gesto de cariño que me brindaste".