La intensa pelea de Roberto Moldavsky y su novia en los Martín Fierro de Teatro

Roberto Moldavsky recibió el premio a "Mejor Stand Up" y, al subir al escenario para su agradecimiento, debió esforzarse al máximo debido a un fuerte dolor de garganta.

A pesar de ello, ofreció un extenso discurso, donde se refirió a compañeros de trabajo, productores, hijos y hasta tocó temas sobre conflictos en Medio Oriente, recordando a familiares y amigos en Israel. El detalle que más sorprendió fue la omisión de su novia, Micaela, quien lo acompañado en tan importante ocasión.

De acuerdo con información brindada en Desayuno Americano, Micaela decidió abandonar el salón tras notar que no fue mencionada, lo que llevó al humorista a salir a buscarla.

Posteriormente, Moldavsky ofreció disculpas frente a las cámaras, señalando que su novia es el amor de su vida: “Soy un pelo… No me ocurrió como a Rolando Barbano (quien no nombró a Marina Calabró), sino que me perdí en lo de Israel. Se lo dedico a Mica, que es el amor de mi vida. Es la verdad, no es la primera vez que me pasa. Siempre ocurre por no escribir, por cábala, eso. No se enojó, está todo bien”.

Ya reconciliados, Micaela expresó que no fue una sorpresa que algo así sucediera: “Yo esperaba que pase. No es la primera vez”.