La extraña estafa en la que cayó Karina Jelinek: "Voy a tener que denunciar"

La modelo Karina Jelinek fue víctima de una estafa virtual en la que anteriormente cayeron varios famosos o dueños de perfiles con un importante número de seguidores y, aunque la mediática busca interponer a sus abogados, se trata de un conflicto a nivel mundial.

En su cuenta de Instagram, la modelo explicó: "Les quiero comentar lo que pasó con mi Twitter -X-. Tantas personas que me preguntan. Alquilé -la cuenta- por un tiempo confiadamente por medio de un conocido como hacen muchos famosos y de repente desapareció".

"Hasta -desde- hace más de un mes no la puedo recuperar y eso que mandé mails para contar lo que me pasó. ¿Alguien me puede ayudar? Si no voy a tener que denunciar con mis abogados y tengo pruebas", indicó la exvedette.

Sin embargo, esto no es una nueva modalidad y en Argentina hubo varios antecedentes.

En 2022, la modelo Sofía Zámolo y la vedette Belén Francese fueron víctimas de sistemas similares que usurpaban cuentas con el fin de vender criptomonedas a un importante número de seguidores.

En esa instancia, el sistema llevaba seis meses en el país.

Ese mismo año, Juan Marenco, CEO de Be Influencers, detalló que, tras el alquiler de los perfiles, muchas de esas cuentas luego terminan bloqueadas por denuncias y por eso se abandonan.