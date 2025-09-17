La exconductora Canela contó que fue abusada cuando era niña

La exconductora de televisión y escritora Gigliola Zecchin, más conocida como Canela, hizo una fuerte revelación a sus 82 años: contó que fue abusada sexualmente cuando era una niña.

“Yo fui abusada, nunca lo pude contar hasta ahora”, le dijo a Luis Novaresio, en una entrevista en la señal A24, donde explicó que gracias a la escritura pudo encontrar el camino de la sanación: “Conté que sufrí un abuso porque surgió de la escritura. Yo no hablé nunca con nadie de esta experiencia cuando era niña, tan pequeña. Simplemente fluyó y sentí que tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir”.

En su relato, pudo explicar cómo ocurren este tipo de episodios y cómo fue el de ella en particular: “Ámbitos de abandono que los chicos padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo, lo que fuese, cualquiera de las cosas que hacen que una madre deje a su hijo en un lugar poco conocido. Y bueno, allí fui abusada y la manera en que lo cuento tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos“.

“Nunca sentí necesidad de contarlo, era una manera de preservarme, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera podido contar? Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona. Tengo muy presente lo siniestro de ese lugar: las gallinas, un gallo que las perseguía, el olor a cebolla. Todo lo tengo grabado”, aseguró la mujer que por ese entonces vivía en Italia, en un país que estaba en posguerra.

En Argentina, Canela condujo programas que quedaron para el recuerdo: Buenas tardes, mucho gusto, En casa de Canela, La luna de Canela, Para crecer, Café con Canela, De igual a igual y La otra Tierra y Colectivo Imaginario, entre otros.

Hace unos años, se alejó de la televisión para dedicarse de lleno a la escritura.