La China Suárez se muestra aliviada tras su descargo contra Benjamín Vicuña

Eugenia "La China" Suárez expresó su alivio después de publicar un contundente descargo dirigido a Benjamín Vicuña, padre de sus hijos, en el que lo acusó de enfrentar problemas de adicción; además, remarcó que "las cosas son muy injustas".

Suárez recordó que su mensaje en redes sociales sorprendió a sus seguidores, no por la dureza en la que lo describió como un mal padre, sino porque "no están acostumbrados a que hable".

Decidió hablar porque, de acuerdo a sus palabras, "a veces las cosas son muy injustas". Hizo referencia a la negativa de Vicuña que le impidió viajar con sus hijos, lo que la llevó a tomar la decisión de expresarse públicamente.

En cuanto a su futuro en Europa, aclaró: "Voy un par de días y vuelvo a buscarlos. Tengo una reunión muy importante y no me voy para siempre como dicen". A pesar del revuelo mediático en torno al Wandagate, aseguró que se siente "tranquila".

Asimismo, negó participar en un "juego mediático" y expresó su desconcierto ante las especulaciones sobre su vida privada: "No juego a nada y no sé por qué 'juego mediático'". Su comentario sorprendió a muchos, dado su reciente descargo.

La actriz contó que tiene "muy buena comunicación" con su ex pareja, Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina, en contraste con su relación actual con Vicuña, con quien indicó que había tenido un desacuerdo reciente. "Me enteré hace dos días" de que sus hijos no estarían a su lado, explicó.

Directamente se dirigió a su ex, afirmando: "No me tiene que permitir, los dos tenemos un permiso"; recordando que sus hijos viajaron con él a Chile en dos ocasiones y que también lo hicieron con ella sin inconvenientes.

Ante el comentario sobre el intérprete como un “padre no tan presente”, la actriz solo respondió asintiendo: “Ya dije todo lo que tenía que decir”. Finalmente, sobre su descargo en redes sociales, enfatizó: “Me siento aliviada, era súper necesario”.