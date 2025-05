La China Suárez protagoniza controversia por insinuaciones a Luis Ortega y fotos íntimas

La China Suárez despertó una ola de especulaciones al intentar seducir a Luis Ortega con fotos íntimas, buscando protagonizar la película 'El Jockey'. Yanina Latorre, quien hizo la revelación durante su programa, destacó que Suárez enviaba imágenes provocativas a Ortega.

En su relato, Latorre afirmó que la actriz, en aquel momento vinculada sentimentamente con Benjamín Vicuña, buscaba llamar la atención del director para obtener un papel destacado en el film. “El director es medio famoso porque le gusta mucho el sexo, pero en ese momento estaba en pareja y acababa de ser padre”, comentó la conductora, además de resaltar cómo la China aparentemente intentó conseguir ese papel.

La situación escandalosa incluyó que Suárez le enviaba fotografías en actitudes comprometedoras, incluso cortándose el pelo para ajustarse al estilo requerido del personaje. “Le mandaba fotos íntimas y él solo contestó que no le interesaba porque era un padre reciente”, dijo Latorre, quien aseguró que esos intentos no fructificaron, y Suárez no logró el papel en el proyecto cinematográfico.

Aunque Latorre no reveló el nombre del director involucrado, los rumores indican que se refería a Luis Ortega, quien finalmente eligió a Úrsula Corberó como protagonista de 'El Jockey'. “La producción estaba trabajando en el hipódromo en ese periodo”, añadió Latorre, proporcionando más contexto sobre el film y las circunstancias que rodearon el intento de Suárez.

Además, la presentadora afirmó que Suárez sorprendió a todos con un corte de pelo a principios de 2021, lo que evidenció su deseo ferviente de conseguir el rol. En una entrevista posterior, la propia actriz comentó sobre su relación con Ortega y la razón de su rechazo en 'El Jockey', mencionando que se debió a su embarazo.

Ortega, por su parte, es padre de un niño llamado Ramsés, nacido de su relación con Mía Flores Pirán a inicios de 2019, lo que añade más complejidad a la situación. Mientras tanto, la controversia sigue presente en los medios, con la atención centrada en el comportamiento de la China Suárez y las implicaciones que ello tendría en su carrera.