L-Gante sorprende al anunciar su regreso a la escuela mientras aclara su vida amorosa

El cantante de cumbia RKT, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, expresó su entusiasmo al anunciar que se inscribió oficialmente para completar sus estudios secundarios. Este anuncio lo realizó mientras compartía su perspectiva personal acerca de la forma en que manifiesta sus sentimientos, aclarando que "no chapo, doy besos con amor".

La actualidad romántica del músico despierta curiosidad; aunque afirma estar soltero, una reciente broma con Pablito Castillo ha suscitado especulaciones sobre posibles nuevos vínculos. Tras haber simulado una relación con "La pelo", Elián se concentra en su carrera profesional y en seguir adelante con sus espectáculos, a pesar de su diagnóstico de insuficiencia cardíaca.

El artista también reveló su deseo de volver a la escuela, diciendo: "Voy a retomar el colegio". No obstante, se mostró un tanto divertido al admitir que enfrenta dificultades con las matemáticas, su asignatura más desafiante. Cuando se le preguntó sobre el resultado de la multiplicación 7x8, bromeó diciendo: "Ni idea". Esto no impidió que subrayara su vida personal, reafirmando su estado de soltería y asegurando: "No tengo nadie que se ponga celosa".