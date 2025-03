Juan Reverdito pide ayuda en Gran Hermano por difícil situación económica

Juan Reverdito fue uno de los participantes de Gran Hermano en su edición del 2022. Si bien pareció ser uno de los personajes fuertes del reality por su dura historia de vida, el hombre que trabajaba como taxista duró poco tiempo dentro de la casa.

Gran Hermano ofreció la oportunidad de que algunos ex jugadores de las últimas tres ediciones puedan volver a entrar al reality. Enterado de que no tiene posibilidades porque la decisión del público está enfocada en otros personajes, Juan no pudo evitar emocionarse por el difícil momento económico que está atravesando.

"Le pido a toda la gente del otro lado que estoy buscando trabajo, tengo carnet profesional, estamos en una situación bastante complicada laboral y mal económicamente", dijo Reverdito, muy emocionado.

"El que tenga un laburo para ofrecerme de lo que sea", pidió en plena gala de Gran Hermano, esperando que alguien del público se solidarice con su situación.

Juan se tomó el tiempo para agradecerle a Santiago del Moro y a algunos de los chicos que lo escucharon y están intentando darle una mano: "100% agradecido con vos (Del Moro) porque fuiste el único que me contestaba y dándome ánimo y te lo digo de corazón. Lo que me sorprendió es la humildad que tienen, me sorprendieron Furia y Emma, Papucho, me hicieron sentir parte de ellos, gente de buena madera".

"Hay comentarios de mis ex compañeros que me dicen un montón de cosas y no hay que subestimar a la gente", opinó Juan, mientras que Del Moro consideró que "con muy pocos días en la casa, logró quedar en la historia de esta casa y tienes todo el derecho de venir acá".

Según aseguró Laura Ubfal, Santiago del Moro lo convocó para participar este viernes de La noche de los ex, para así darle una mano en este difícil momento que está atravesando.