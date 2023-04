Jorge Rial fue internado de urgencia en Colombia

El conocido presentador de televisión Jorge Rial habría sufrido una descompensación cardíaca mientras se encontraba de vacaciones en Colombia. Según informó el periodista de espectáculos Ángel de Brito a través de Twitter, la situación del conductor sería crítica y habría sido internado de urgencia en el Hospital Clínicas del Country de Bogotá.

Rial, de 61 años y con antecedentes cardíacos y de hipertensión, fue ingresado a la sala de cuidados intensivos. Sus hijas viajaron de urgencia hacia Colombia para estar con su padre.

Jorge Rial tuvo una descompensación cardiaca en sus vacaciones en Colombia.

Están viajando sus hijas de urgencia. Cuadro crítico, en un país con un sistema de salud precario. — ANGEL (@AngeldebritoOk) April 30, 2023

Morena, una de las hijas del presentador, confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, compartiendo una foto de su padre abrazando a su hijo Francesco con la leyenda: “Te amamos, así te quiero papi”. También pidió discreción sobre el tema y agradeció la preocupación de sus seguidores.

La noticia ha causado conmoción en el mundo del espectáculo y en las redes sociales, donde los seguidores del presentador expresan su apoyo y deseos de pronta recuperación. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre la evolución de la salud de Jorge Rial.

El periodista Jorge Rial debió ser internado de urgencia en la ciudad colombiana de Bogotá tras sufrir "un cuadro cardíaco complejo" y su estado de salud es "estable", informó hoy su médico personal Guillermo Capuya.

"Jorge tuvo un cuadro cardíaco complejo que se pudo resolver en Hemodinamia y ahora se encuentra estable", contó Capuya en declaraciones reproducidas en el canal C5N al dar cuenta sobre la situación que atraviesa el conductor radial y televisivo en tierras colombianas, donde se encuentra de vacaciones.

En ese marco, añadió: "El que tiene contacto directamente con el médico de la UCI, o sea Unidad Coronaria, Terapia Intensiva, soy yo, que hablé con los médicos mientras estaban haciendo el procedimiento y antes. Y Jorge se comunicó conmigo antes de hacer el procedimiento para que yo esté al tanto".

"Está en el mejor lugar, tiene cobertura y asistencia, y está muy bien tratado", finalizó el médico en referencia a la clínica de Bogotá donde está internado.

Rial, que tiene antecedentes cardíacos, actualmente conduce dos programas diarios de su ciclo Argenzuela: por la mañana en radio 10 y por la tarde en C5N.

El periodista había estado internado y fue operado de la vesícula en 2019, pero antes arrastraba problemas cardíacos.

En 2010 debió ser operado y se le aplicaron dos stents (el segundo en 2014).

Sin embargo, los antecedentes de salud continuaron, ya que el 19 de mayo de 2017 fue internado por un cuadro de hipertensión en el Sanatorio de la Trinidad.

El conductor estuvo en observación y no participó del programa que tenía entonces al día siguiente.

En 2020, Rial tuvo un susto de salud, que reconoció tiempo después en una entrevista y lo citó como un "vacío" en el pecho.

"Al final del programa empecé a no sentirme bien, no era dolor sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o dolores particulares en la cabeza y en el cuello, no sentía eso", relató en su momento.

Sin embargo, en aquella oportunidad no le mereció mucha importancia más allá de realizarse los estudios correspondientes y comentó: "Yo tuve dos stents. Pero la cosa esta bien y no haría falta tampoco, no es difícil (la intervención) pero me remite a un momento de mierda cuando fue, es más psicológico que físico".