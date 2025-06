Homero Pettinato sorprendió al expresar su deseo de ser padre con Sofi Gonet

Homero Pettinato, nuevo referente de El Trece, habló sobre la posibilidad de formar una familia junto a su pareja Sofi Gonet, y generó sorpresa con su afirmación. Hace algunos meses, se especuló sobre un compromiso de la pareja, el cual ocurrió de manera inesperada y ahora estarían en la planificación de su casamiento.

En una conversación con Puro Show, el hijo de Roberto Pettinato manifestó su emoción por su debut como conductor del programa “Reacción en Cadena”, un nuevo juego adaptado de un formato estadounidense que se emitirá en las tardes de El Trece.

A pesar de reconocer que trabajar no es su “sueño”, sí comentó que se trata de “una gran oportunidad” que decidió aprovechar al máximo. Su relación con “La Reinis” también fue un tema en su charla, y reveló que está “muy enamorado”: “Estamos muy bien, viviendo una vida llena de lujos, ya que ella reseña spas, hoteles y suites, a donde asisto como acompañante. Hasta me he ocultado detrás de cortinas mientras ella graba”. El origen de su relación se remonta a su encuentro en Olga.

Respecto a la posibilidad de formar una familia junto a su “prometida”, el influencer compartió: “Me gustaría ser papá, y Sofi también. Aunque nunca lo habíamos imaginado, el enamoramiento trae esos deseos. Uno empieza a pensar en la idea de ‘quiero tener un bebé con esta persona’”.

Finalmente, celebró el momento profesional que vive, afirmando: “Tengo una vida feliz. Con mi familia sana, amor y trabajo, ya me siento bien, no soy ambicioso en lo laboral. Por lo tanto, este periodo de mucho trabajo representa para mí un buen momento”.

Sofía Gonet y Homero Pettinato, ¿comprometidos?

Sofía Gonet y Homero Pettinato, se posicionan como una de las parejas más queridas en redes sociales. A pesar de haber atravesado varias separaciones, están listos para dar un gran paso y llegar al altar.

El hijo de Roberto Pettinato hizo la propuesta de matrimonio en el cumpleaños de su pareja. Sin embargo, luego afirmó que fue un “error” y que no se dio cuenta de que estaba entregando un anillo de compromiso.

Su pareja, por su parte, desmintió esta versión durante una aparición en el streaming que él conduce, expresando: "Voy a hablar, ya que nunca tuve la oportunidad de aclarar. Homero me pidió compromiso en mi cumpleaños. Me dio un anillo de compromiso. Y, para asegurarlo, me dio más anillos de compromiso. Después vino acá y se hizo el vivo".