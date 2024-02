Gran Hermano: Sabrina habló de su "ex" y se reencontró con Alan en vivo

La última eliminada de Gran Hermano, Sabrina Cortez, participó este lunes del debate de la noche junto al conductor Santiago Del Moro y reveló detalles de su vida amorosa antes de entrar a la casa.

El primer punto que trataron el conductor del programa y las panelistas fue la relación de Sabrina con uno de sus compañeros de la casa, Alan Simone. Así mismo, la joven admitió atravesar un momento de crisis con su novio Brian antes de entrar al reality.

Sabrina confesó que antes de ingresar a Gran Hermano estuvo un tiempo en Córdoba reflexionando sobre su situación amorosa.

El reencuentro de Alan y Sabrina ????? ¿Qué son?



????Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/TagbhNeAfR — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 6, 2024

“Me la jugué... Yo antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba, replanteándome un montón de cosas de mi relación, que no pude procesar afuera, y que encima me mandan al casting, y yo sabía que venía a Buenos Aires al casting y me enfoqué en eso, no solucioné mi relación”, confesó Sabrina respecto a su vínculo con Brian.

“Encima viene este pibito con esa sonrisa de mier... que tiene... y claro. Un pibe con el que yo me levantaba y tenía el mate preparado, una amistad muy atenta”, reconoció Sabrina sobre su relación con Alan.

Sabrina confesó la atracción que siente por Alan y destacó la dedicación y atención que el participante le daba dentro de la casa, algo que según Sabrina no sucedía en su relación anterior: “Quiero ser sincera con ustedes, yo venía de una relación donde no tenía atención, era una persona que no tenía atención”.

“Me parecía un montón jugármela adentro de la casa y bueno, no sé”, reflexionó Sabrina sobre por qué no avanzó en su relación con Alan dentro de la casa de Gran Hermano.

Tras la charla de Sabrina con el conductor y las panelistas del programa, llegó el momento del reencuentro entre los participantes quienes aún no se habían visto fuera de la casa. “No me acordaba de tu cara”, le dijo Sabrina a Alan mientras se reían y se daban un abrazo.

“Chicos, ¿se van a chapar o no?, ¿qué son? Yo sé que ustedes no tienen que poner un título ni nada, pero desde el afuera queremos saber qué onda. ¿Se gustan?”, preguntó el conductor del programa. Ambos participantes entre risas, no lograron responder la pregunta de Del Moro.

El conductor continuó insistiendo en su intento de averiguar sobre la relación entre los jóvenes y les consultó si pasarían la noche juntos en el hotel en el que los participantes se mantienen aislados luego de salir de la casa, a lo que Sabrina respondió: “Qué sé yo, la producción es la que maneja eso”. Luego, la joven miró a Alan y le preguntó: “¿Querés venir a cenar conmigo?”.

Luego la ex participante del reality y ahora panelista del programa, Julieta Poggio le preguntó a Sabrina si estaba soltera. “No sé, pregúntenle a Brian, pero creo que sí. No pude hablar y la verdad es que no quiero meterme mucho ahí. Calculo que sí, y hay un montón de cosas que tenemos que hablar y poner papeles en la mesa de mí parte y seguramente de la de él también”, respondió Sabrina.

Por su parte, Alan dijo: “La relación de nosotros era de amigos, pero obvio, sabía que me gustaba”.