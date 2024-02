Tremendo momento en Gran Hermano 2023: Furia le dijo de todo a Santiago del Moro

Gran Hermano 2023 tuvo un jueves clave, ya que luego de la nueva nominación por voto negativo, el líder Martín debió cambiar todo, y tras salvarse de la placa, Furia se la agarró con todos, incluso con el conductor Santiago del Moro.

Tras los votos de cada uno, la placa quedó con ocho jugadores nominados. Este jueves, el líder Martín utilizó su potestad modificarla, sacando a Juliana y agregando a Virginia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más allá de asegurar una semana más en la casa, Furia comenzó a los gritos a pedir que lo eliminen a Manzana, y en medio de su euforia, se la agarró con Del Moro.

“Y yo no me como los mocos, y no me digan que me calle, loco”, gritó mirando hacia el monitor, mientras el conductor le pedía que se calmara.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo quedó la placa de nominados

Para sorpresa de todos, tanto adentro como afuera de la casa, el líder Martín salvó a Furia, seguramente por estrategia. En su lugar, metió a Virginia.

Así quedó la placa definitiva de nominados de cara a las eliminación del domingo:

-Virginia

-Lisandro

-Agostina

-Manzana

-Sabrina

-Joel

-Nicolás

-Emmanuel