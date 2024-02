Sabrina Rojas habló de la separación de Luciano Castro y Flor Vigna

La separación de Luciano Castro y Flor Vigna tomó por sorpresa a muchos ya que hasta hace poco tiempo se mostraban juntos en redes sociales.

El actor y la cantante habrían decidido terminar en buenas condiciones y Sabrina Rojas, la ex y mamá de los hijos de Castro, habló al respecto.

La modelo y actriz reveló que se enteró antes de que se diera la noticia en los medios y explicó que sus hijos fueron quienes les contaron.

"No hablé con Lu, me enteré antes. Me enteré por los nenes porque Lu les había contado", explicó Rojas.

La actriz explicó que ambos eligen hablar con sus hijos sobre situaciones que se pueden volver mediáticas para que no se enteren por televisión o redes sociales.

"Como papás tratamos, en lo posible, de anticiparnos y contarles todo lo que les puede llegar a ellos, por las dudas", expresó la también modelo.

Además, habló sobre el vínculo de Vigna y sus hijos, Esperanza y Fausto: "Hace meses que ellos no se veían con Flor. No es que tuvieron que hacer un despegue de la cotidianidad, que es algo a veces para estar atentos. No tengo idea de los tiempos ni de nada".

Tras la separación de Castro y la ahora cantante, Rojas se refirió a la posibilidad de volver con el padre de sus hijos y fue contundente: "No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente. No, cero. Con lo que nos costó separarnos".

Asimismo, habló sobre regresar con Luis "el Tucu" López: "Yo todavía estoy procesando mi duelo con el `Tucu`. Y todavía no cerré las puertas. Me encantaría si se puede dar otra oportunidad, ojalá sí, ojalá, no?".