Florencia Peña y Marley generan polémica por un chiste tildado de pedófilo

Florencia Peña y Marley participaron del programa conducido por Nico Occhiato en Luzu TV, donde un chiste de Marley desató una ola de críticas en redes sociales. Durante la emisión, Marley, quien tenía a su bebé Milenka con él, hizo un comentario sobre limpiar la leche de su pequeña. Esta frase provocó risas en el estudio, pero generó una fuerte controversia entre los usuarios de X, que denunciaron el contenido como inapropiado.

Peña, en una entrevista posterior en el programa Intrusos, respondió a las críticas. "Mi mejor venganza es subirme al escenario. A esta altura me la banco. Es un momento complejo para el humor, pero podemos reírnos de nosotros mismos y con Marley también", declaró, enfatizando que su humor siempre está ligado a su ideología.

Defensa ante las acusaciones

La actriz continuó defendiendo a Marley: "No solamente demostró su inocencia, sino que no hay nada que se le pueda achacar. Hay delitos de los que no se sale tan fácilmente. Amo a mis amigos, pero no soy boluda y no defendería lo indefendible. He tenido amigos que hay soltado".

Reflexión sobre la indignación ajena

Peña compartió su opinión sobre aquellos que se indignan con lo que sucede en la vida de otros: "El que se indigna mucho por la vida del otro es porque está muy al pedo o porque tiene los trapos sucios". Además, explicó cómo fue el contexto del chiste que se volvió viral: "Marley dijo: ‘le tengo que limpiar la leche’. Y mi cabeza se fue a un doble sentido, pero él no dijo nada. Estamos debatiendo pelotudeces hace un tiempo largo".

La denuncia de Viviana Canosa

La actriz también se refirió a la denuncia realizada por Viviana Canosa: "Cuando vi que me denunciaron por trata y pedofilia, empecé a temblar. La causa se va a caer porque no hay nada. No tienen nada y les da vergüenza. Me pareció todo muy injusto. Ahora siento una persecución mucho más profunda".