Fernanda Iglesias generó controversia al revelar una supuesta infidelidad de Lourdes Sánchez a Chato Prada

El empresario Ramón Vegas, señalado como presunto amante de la bailarina Lourdes Sánchez, desmintió rotundamente las acusaciones. En una reciente aparición, anunció que no existe ningún vínculo amoroso entre ellos. La controversia surgió a raíz de las declaraciones de la periodista Fernanda Iglesias, quien reveló supuestos detalles de una relación oculta.

Recientemente, el conductor de LAM, Ángel de Brito, presentó un audio en el que Vegas se comunica con Kenny Palacios, donde asegura: “Ya me conoces bien. No existe nada entre Lourdes Sánchez y yo. Nos conocemos, nos llevamos muy bien. Ella trabajó con nosotros y hemos ido muchas veces de fiesta. Tenemos una buena relación de amistad y cordial”.

Vegas continuó negando la veracidad de los rumores, enfatizando que todo es “una invención”, y añadió: “Me genera risa y a la vez me da ganas de ponerme a llorar”. Este comentario refleja la incomodidad que siente ante la atención mediática que ha generado la situación.

El empresario también expresó su preocupación por cómo la noticia afectó su vida personal y profesional, afirmando que: “Está todo el mundo estresadísimo ahora con este tema y me tienen el Instagram reventado. Pero bueno, yo creo que son rumores... igual que llegan, se van. No hay que darle mucho bombo. Yo ya negué todo porque es falsa toda la información”.

Además, aclaró que siempre ha mantenido su pareja al margen de su relación con Sánchez: “Nunca he tenido nada con Lourdes, pero bueno, además tú sabes que yo tengo aquí mi pareja y tengo mi vida. Cuando ha venido ella, también, no ha estado mi pareja aquí; te quiero decir que no es nada, no tiene ningún fin esto”.