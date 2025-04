Fátima Flórez insinúa que Yuyito González intentó conquistar a Javier Milei

Fátima Flórez, en una reciente aparición mediática, continuó la polémica con Yuyito González después de describirla como "zorra". Esto ocurrió en un contexto donde se afirmó que la ex vedette habría coqueteado con el actual presidente, Javier Milei, mientras mantenía una relación con Flórez. "Si manoteás el muñeco de una chica que está en pareja, sabés que...", expresó Flórez, con un tono sarcástico que no pasó desapercibido.

Durante la entrevista, Flórez hizo referencia a su relación con Milei, aclarando que "Nuestra relación terminó hace un año y cada uno siguió su camino. Las relaciones no son eternas, se viven intensamente mientras son posibles". Estas palabras reflejan su deseo de cerrar este capítulo de su vida. Sin embargo, el tema de la rivalidad con González no tardó en surgir.

La humorista también recordó el episodio en el que insultó a González en un museo, señalando: "Estábamos en medio de un museo, me preguntaron '¿Qué te parece?' y yo dije 'zorra'". Además, con ironía apuntó que la situación de González ha generado atención mediática: "Igualmente, le vino bien, porque había generaciones que no la conocían y gracias a esto la conocieron. No es mi caso, que yo estoy allá arriba".

Flórez no escatimó críticas hacia González por aprovechar su relación con Milei, resaltando: "Me parece inapropiado hacerse del servicio de custodios solo por ser la novia del presidente. Trabajé hasta el día de la asunción, y eso me parece una tilinguería". Estas declaraciones vienen a caldear aún más la temperatura de la prensa del corazón.

Finalmente, Flórez hizo un guiño a la periodista Mariana Brey, quien fue mencionada como la nueva posible pareja de Milei tras su ruptura con González, comentando: "Bienvenido sea, si la pasan bien y está el amor, adelante". Estas palabras cierran un capítulo de drama amoroso que sigue generando interés en la esfera pública.