FOTO: Evangelina Anderson se refirió a la infidelidad de Martín Demichelis y Fátima Flórez

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis abrió varios ejes paralelos, entre ellos, el rumor de que el ex futbolista tuviera un vínculo con Fátima Flórez, ante esta teoría, la modelo ironizó: “Y yo -estuve- con -Javier- Milei”.

En cuanto se arrimó a la prensa y tras comentar su agenda, Anderson explicó: “Me voy a casa porque tengo que estar en casa con los chicos”. Es que en la vivienda parecería aguardar su familia.

Al referirse directamente a la separación mantuvo una sonrisa firme, con coraza de por medio sostuvo que está “todo súper bien” y añadió: “Se dicen muchas cosas que no son, es todo en buenos términos. Estamos separados, pero todavía ni empezamos con el proceso de divorcio porque llegué hace muy poquito a Argentina”.

Respecto a la azafata Tania González Ledesma que se mostró como la amante de su ex marido, la modelo sostuvo: “Nadie piensa en mis hijos y yo si. Si yo no protejo a mis hijos, ni los periodistas, ni nadie lo va a hacer. Yo no hablo de nada que les pueda hacer ni un poco de daño a ellos”.

Por último, al ser indagada por los rumores de amorío entre el ex DT de River y Fátima Flórez, la mediática se rió e ironizó “Y yo -estoy- con -Javier- Milei, ¿No les dijeron?”.