Estos son los invitados de Almorzando con Juana Viale hoy

Este domingo, el legado de la familia Legrand se mantendrá vivo con Almorzando con Juana, conducido por la talentosa Juana Viale. A partir de las 13:45, "Juanita" recibirá a una mesa variada que incluirá a la actriz Silvia Kutika, el cantante CAE, el actor Vico D´Alessandro, el comediante Ezequiel Campa y el deportista Juan Fossaroli.

Tanto "La Chiqui" como Juana Viale, en sus respectivos programas, demuestran la fuerza de una tradición televisiva que, producida por StoryLab para eltrece, se renueva en cada temporada sin perder su esencia. La combinación de la experiencia inigualable de Mirtha y la frescura de Juana asegura un fin de semana completo de entrevistas y entretenimiento de primer nivel.