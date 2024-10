Elba Marcovecchio rompió el silencio tras la denuncia de las hijas de Lanata

Elba Marcovecchio, la actual esposa del periodista Jorge Lanata, habló tras ser acusada por las hijas del comunicador por supuesto hurto de elementos de gran valor y dinero en efectivo.

Marcovecchio declaró durante “toda la mañana” y decidió no hacer referencia a la causa judicial: “Es mejor que hablen las chicas”, señaló al respecto y agregó: “Para mí, lo más importante es Jorge y lo ha sido siempre, desde el primer día en que lo conocí”.

En cuanto a la hospitalización de Lanata, Marcovecchio explicó: “Hace 109 días que estamos con esta internación y es muy triste atravesar todo esto”. De esta manera la esposa del periodista remarcó que es una situación compleja para el comunicador, así como para ella misma y sus hijos “que son chiquitos”.

En referencia a la salud del conductor, la abogada detalló que se encuentra “más o menos bien” y destacó: “Esto es una batalla, Jorge es un gladiador y tengo mucha fe en que vamos a salir”.

Al referirse a Lola y Bárbara, las hijas de Lanata, aseguró: “No tenemos diálogo por un montón de cosas que han pasado. A Jorge, lo peor que le puede pasar es que todas estas cuestiones se ventilen públicamente”.

Sin embargo, Elba aclaró que siempre tuvo contacto con las hijas del exconductor de PPT, por intermediarios, sobre las cuestiones médicas: “Es algo que pedí expresamente”, afirmó. “Tuvimos muchas internaciones con Jorge y las atravesamos nosotros, la realidad es una sola”.

"Me parece excelente que las hijas se involucren. No sólo está bien, sino que más cabezas piensan mejor”, agregó Marcovecchio, al tiempo que confirmó la visita al Hospital Italiano que iba a llevar adelante en la tarde: “Jorge me espera”, concluyó.