El tenso reencuentro entre Fátima Flórez y Norberto Marcos en los Martín Fierro

FOTO: No hubo saludo: Fátima Flórez y Norberto Marcos protagonizaron el incómodo momento en los Martín Fierro de Teatro

La ceremonia inaugural de los Martín Fierro de Teatro congregó a una multitud de actores y actrices en la Usina del Arte. A pesar de que el ambiente estaba marcado por la camaradería, algunos artistas se topaban con personas inesperadas.

Un momento de incomodidad se destacó en la velada, protagonizado por Norberto Marcos y Fátima Flórez, quienes compartieron una larga relación amorosa que terminó a principios de 2023, después de más de 20 años juntos. Su separación quedó evidenciada en la alfombra roja, donde parecieron hacer todo lo posible por evitarse.

Durante la celebración, Norberto caminaba acompañado de una joven llamada Sofía. En un momento, Gime Accardi y Guido Záffora los interrumpieron para saludar. Fue entonces cuando el periodista Záffora notó la presencia de Fátima, ubicada a solo unos metros, y propuso un saludo entre ambos.

“Norberto, está Fátima, ¿qué vamos a hacer?”, preguntó Záffora. La respuesta de Norberto fue evasiva: “No vamos a hacer nada, vamos a festejar el teatro”. A pesar de los intentos de Záffora por facilitar el encuentro, la situación se volvió más tensa. El conductor repreguntó si ya había saludado a Fátima, con Norberto sorprendido por su presencia: “No la vi, no sabía ni que estaba, pensaba que estaba afuera. Bienvenida sea”.

Sin embargo, los esfuerzos por forzar un saludo fracasaron ya que Fátima continuó respondiendo a las preguntas de la prensa, ignorando el llamado de Záffora. Finalmente, Norberto reconoció que hace dos años que no se encontraban a solas, reflejando la distancia emocional posterior a su ruptura.