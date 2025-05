El nuevo episodio de "The Last of Us" se lanza hoy y genera gran expectativa en la audiencia

FOTO: A qué hora se estrena el capítulo 5 de "The Last of Us", temporada 2, en Max

La exitosa serie "The Last of Us" de Max, protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal, ha conquistado a la audiencia con su segunda temporada. El último episodio, correspondiente a esta entrega, se estrena hoy, domingo 18 de mayo, a las 22 horas en Argentina.

Desde su lanzamiento el 13 de abril, los cinco episodios iniciales han sido bien recibidos por la crítica y el público, lo que ha generado gran expectativa por la llegada del sexto episodio. Este nuevo capítulo promete seguir desarrollando la trama postapocalíptica basada en el popular videojuego.

En la trama, Joel y Ellie se enfrentan a un mundo devastado por una pandemia provocada por un hongo que transforma a los humanos en criaturas agresivas. La serie, que combina acción, drama y horror, profundiza en la relación entre los protagonistas mientras exploran los desafíos de la supervivencia en un entorno hostil.

Este nuevo episodio es crucial, ya que continúa la narrativa desde los eventos de la primera temporada, llevando a los personajes a una nueva fase en su viaje. La continuidad de la historia y las interacciones entre Joel y Ellie son elementos que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos.

La anticipación por este episodio final refleja el impacto cultural que ha tenido "The Last of Us", no solo en el ámbito de los videojuegos, sino también en la televisión como un referente de calidad y un testimonio de narrativas complejas en el género postapocalíptico.