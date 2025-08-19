El llamativo gesto de Benjamín Vicuña sobre Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio de un nuevo escándalo donde Gimena Acccardi confesó su infidelidad hacia Nicolás Vazquez, su colega Benjamín Vicuña tuvo una sorpresiva reacción en sus redes sociales, en el momento en que se conoció la noticia que llevó a la ex pareja a terminar su relación.

“Sí, en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años”, arremetió Accardi esta mañana y revolucionó el mundo del espectáculo, lo que también se vio en plataformas como Instagram y Vicuña se hizo eco allí.

Ante una placa con la imágen de la pareja y el texto “Aseguraron que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez”, se destacó el like del intérprete Chileno, entre más de mil reacciones de usuarios desconocidos.

Gimena Accardi y Nico Vázquez eran muy amigos de Eugenia "La China" Suárez, ex de Vicuña. Eran del mismo círculo de actores jóvenes de Casi Ángeles, compartieron trabajos, salidas y vacaciones juntos, al punto de que en ese momento se los consideraba casi como "familia elegida".

El quiebre se dio después de la muerte de Santiago Vázquez -hermano de Nico- en diciembre de 2016. Gimena contó públicamente que, durante esos días tan difíciles, se sintió muy dolida porque varias personas de su entorno cercano -entre ellas La China- no la acompañaron como esperaba.

Accardi aseguró que se distanciaron de manera natural, sin peleas mediáticas, pero porque no recibió el apoyo que necesitaba en ese momento tan duro: “La muerte de Santi hizo un filtro en nuestras vidas” y “algunos amigos estuvieron, otros no”.