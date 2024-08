El hombre que acusó a Marley por abuso sexual: “Es mi verdad”

Adrián Alfredo Molina es el hombre que acusó en la Justicia a Alejandro Wiebe, Marley, por abusarlo sexualmente.

El hombre aseguró que, cuando tenía 24 años, recién le contó a sus padres que era gay, porque le costaba asumirlo. Y relató que conoció al conductor por chat en 1996 y después por mail. “Fueron varios meses de esa comunicación virtual", reveló.

“No había fotos de intercambio en ese momento”, remarcó. “Nos encontramos cara a cara en Libertador y Oro de barrio Palermo”, contó.

.Y continuó el relato de su primer encuentro: “Cuando lo vi, tenía un presentimiento de que era Marley. Fui a Libertador y Oro, ahí paró un auto BMW polarizado. Entré y fui a su casa”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Contó que se sentía tranquilo y seguro con él y afirmó: “Era una persona que en mi conciencia tenía un elemento de confianza, de verdad, de ética, porque lo veía en la televisión de mi casa”.

El denunciante contó que los encuentros se repitieron durante tres años de manera oculta, ya que el conductor no quería que lo vincularan con hombres y mucho menos que fueran menores que él por varios años.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Luego, consultado por el panel del programa de Florencia de la V sobre el camino que llevó a la presentación judicial, afirmó: “Hace dos años, se hace una denuncia y empecé a conectar puntos. La primera persona que puso todo en contexto es mi pareja, que es abogado y él fue la única persona que me hizo las preguntas correctas”.

La conductora del programa, Florencia de la V, le trasladó la versión del animador.

- Me dijo que no te conoció a los 17, sino a los 19. Y que se encontraron a los 20. Y que, a lo largo de los años, se vieron en Miami y que él conoce a tu marido.

- En uno de los viajes, conoció a la persona con la que yo estaba en aquel momento.

- También dijo que lo empezaste a extorsionar, que en el 2022 querías escribir un libro y le pediste una cifra millonaria.

- No tengo contexto para responder eso. Nunca le pedí una cifra millonaria.

- ¿Te llamó Marley?

- Yo no vi mi teléfono, pero tengo entendido que no.

- Si lo tenés enfrente, ¿qué le dirías?

- Buenas tardes. No tengo odio hacia él. Estoy sanando.

- ¿Qué te produce él?

- Es una buena pregunta. Lástima.

Molina dijo estar confiado en la resolución de su caso. “Quiero creer en la Justicia y por eso he viajado para dar mi denuncia, no tanto por el resultado para mí, sino para que la gente entienda que estas cosas pasan y que a veces salen mucho más tarde de cuando ocurrieron”, manifestó.

Y también está preparado para otro fallo. "Lo que diga la Justicia será la justicia. Como una víctima de abuso por varios años, quiero dejar en claro que no soy una persona a la que le guste estar en los medios. Esto no es fácil para mí”, admitió.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El hombre afirmó cuál es objetivo de su denuncia. “Mi proceso de sanación como ser humano, en este momento, implica llamar a las cosas como fueron. Lamentablemente o no, en este caso, involucra a una persona de esta índole. Ésta no es una vendetta. Ésta es mi verdad. Me pasó a mí. Lo justo y lo correcto es decir esa verdad para sanarse uno mismo”, concluyó.