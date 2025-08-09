El gesto de Vicuña con Rufina Cabré al recibir a sus hijos en el aeropuerto
Eugenia “La China” Suárez envió a los menores acompañados por una niñera y por Marcela Rivero, madre de la actriz.
09/08/2025 | 13:23Redacción Cadena 3
FOTO: El gesto de Vicuña con Rufina Cabré al recibir a sus hijos en el aeropuerto.
Los tres hijos de Eugenia “La China” Suárez regresaron a Argentina tras haber compartido las vacaciones con su madre en Estambul, y fueron recibidos por Benjamín Vicuña en el aeropuerto de Ezeiza, donde el actor tuvo un tierno gesto con Rufina Cabré.
Magnolia y Amancio Vicuña viajaron junto a Rufina, quien, según se supo, se mostró como una hermana mayor y, a pesar de que los pequeños se encontraban con la niñera y su abuela, Marcela Rivero, la hija de Nicolás Cabré no les perdía pisada a sus hermanos menores.
Así que entre las imágenes de bienvenida en el aeropuerto, se lo puede ver al actor chileno con Magnolia en brazos, y sostiene a la pequeña para que Rufina pueda darle un beso y despedirse de ella.
Benjamín Vicuña en el Aeropuerto Internacional Ezeiza al ver a sus hijos Magnolia y Amancio Vicuña:"Los extrañé muchísimo". Los menores regresaron junto a su hermana Rufina Cabré de sus vacaciones con la actriz Eugenia La China Suárez de Estambul, Turquía. Video: @FarandulaShow pic.twitter.com/prXtPi4GhA— Naiara Vecchio ? (@NaiVecchio) August 9, 2025
La mayor de los hermanos se quedará en el país durante una corta estadía para pasar tiempo con su papá y amigas. Ya hizo la adaptación en una escuela de Turquía, donde regresará en septiembre y pasará un largo tiempo junto a su mamá y Mauro Icardi.
Lectura rápida
¿Quién recibió a los hijos de La China Suárez?
Benjamín Vicuña recibió a sus hijos en el aeropuerto de Ezeiza.
¿Dónde pasaron las vacaciones los niños?
Los niños vacacionaron con su madre en Estambul, Turquía.
¿Cómo se mostró Rufina durante el viaje?
Rufina se mostró como una hermana mayor muy presente con sus hermanos menores.
¿Con quién viajaron los niños?
Los menores viajaron acompañados por una niñera y Marcela Rivero, la abuela.
¿Qué pasará con Rufina tras su llegada a Argentina?
Rufina se quedará en Argentina por un corto tiempo antes de regresar a Turquía en septiembre.
[Fuente: Noticias Argentinas]