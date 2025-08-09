FOTO: El gesto de Vicuña con Rufina Cabré al recibir a sus hijos en el aeropuerto.

Los tres hijos de Eugenia “La China” Suárez regresaron a Argentina tras haber compartido las vacaciones con su madre en Estambul, y fueron recibidos por Benjamín Vicuña en el aeropuerto de Ezeiza, donde el actor tuvo un tierno gesto con Rufina Cabré.

Magnolia y Amancio Vicuña viajaron junto a Rufina, quien, según se supo, se mostró como una hermana mayor y, a pesar de que los pequeños se encontraban con la niñera y su abuela, Marcela Rivero, la hija de Nicolás Cabré no les perdía pisada a sus hermanos menores.

Así que entre las imágenes de bienvenida en el aeropuerto, se lo puede ver al actor chileno con Magnolia en brazos, y sostiene a la pequeña para que Rufina pueda darle un beso y despedirse de ella.

Benjamín Vicuña en el Aeropuerto Internacional Ezeiza al ver a sus hijos Magnolia y Amancio Vicuña:"Los extrañé muchísimo". Los menores regresaron junto a su hermana Rufina Cabré de sus vacaciones con la actriz Eugenia La China Suárez de Estambul, Turquía. Video: @FarandulaShow pic.twitter.com/prXtPi4GhA — Naiara Vecchio ? (@NaiVecchio) August 9, 2025

La mayor de los hermanos se quedará en el país durante una corta estadía para pasar tiempo con su papá y amigas. Ya hizo la adaptación en una escuela de Turquía, donde regresará en septiembre y pasará un largo tiempo junto a su mamá y Mauro Icardi.

