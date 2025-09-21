El futuro de "La Voz Argentina" en Telefe: cambios y sorpresas para el domingo
El concurso musical, furor del canal de las pelotas, sigue en una etapa crucial. ¿Qué pasa este domingo?
21/09/2025 | 20:29Redacción Cadena 3
FOTO: Qué pasa con La Voz Argentina.
La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó con “Tercer Round”, y tras las presentaciones de los participantes de Lali Espósito, el canal sigue modificando la programación y se mantienen las dudas sobre qué días hay programa.
Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continuaron apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa sufrió constantes cambios en su programación, por lo que fueron varias las cancelaciones.
Para malestar de los fans, Telefe suspendió el ciclo de talento el pasado miércoles por el partido de River. Y al parecer, ahora ya no va de domingo a viernes, sino que de lunes a jueves.
Por eso, cuando los fans creían que cerraban la semana con el reality de canto, no hubo La Voz Argentina el viernes, y tampoco hay gala este domingo. En su lugar irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.
Lectura rápida
¿Cuál es el show principal de Telefe? La Voz Argentina es el programa destacado del canal.
¿Qué pasó con la programación? La programación sufrió cambios y se suspendió el ciclo por eventos deportivos.
¿Cuándo comenzó la modificación de días? Los cambios de programación comenzaron hace unas semanas.
¿Qué se emitirá en lugar de La Voz Argentina este domingo? Se emitirá 'Por el Mundo con Marley' y 'Pasapalabra'.
¿Quiénes son parte del jurado? Lali Espósito es uno de los jurados destacados del programa.
[Fuente: Noticias Argentinas]