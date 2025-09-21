El futuro de "La Voz Argentina" en Telefe: cambios y sorpresas para el domingo

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó con “Tercer Round”, y tras las presentaciones de los participantes de Lali Espósito, el canal sigue modificando la programación y se mantienen las dudas sobre qué días hay programa.

Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continuaron apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa sufrió constantes cambios en su programación, por lo que fueron varias las cancelaciones.

Para malestar de los fans, Telefe suspendió el ciclo de talento el pasado miércoles por el partido de River. Y al parecer, ahora ya no va de domingo a viernes, sino que de lunes a jueves.

Por eso, cuando los fans creían que cerraban la semana con el reality de canto, no hubo La Voz Argentina el viernes, y tampoco hay gala este domingo. En su lugar irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.