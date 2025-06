Dua Lipa anunció su compromiso con Callum Turner: "Obsesionada con el anillo"

Dua Lipa confirmó su compromiso con el actor británico Callum Turner, poniendo fin a meses de rumores sobre su relación. La noticia fue revelada en una historia de portada de British Vogue, en su edición de julio, donde Lipa expresó su emoción al respecto.

La artista, de 29 años, mencionó que se siente "obsesionada" con el anillo que Turner le regaló. "Es tan yo. Es agradable saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien", comentó a la revista.

Los seguidores de la cantante habían especulado sobre un posible compromiso desde diciembre, cuando Lipa comenzó a usar un anillo en sus redes sociales. Sin embargo, la pareja no confirmó oficialmente los rumores hasta su aparición en la Met Gala del mes pasado. A pesar del compromiso, Lipa aclaró que aún no han establecido una fecha para la boda, ya que ambos están ocupados con sus respectivos trabajos; ella con su gira y él filmando.

Según la cantante, están disfrutando de su relación al máximo y hacen un esfuerzo por no estar separados por más de dos semanas y media.

Las primeras imágenes de Lipa y Turner, de 35 años, juntos fueron tomadas en enero de 2024. Ella relató que se conocieron inicialmente en un restaurante de Londres, pero fue en una cena en Los Ángeles donde realmente volvieron a conectar al descubrir que ambos estaban leyendo el mismo libro: “Trust” de Hernan Diaz, elogiado con el Premio Pulitzer.

La artista de origen británico-albanés ha hecho un nombre en la industria musical desde su álbum debut en 2017, seguido por “Future Nostalgia” en 2020 y su más reciente “Radical Optimism” en 2024. Lipa ha mencionado anteriormente que busca que su música cree un ambiente seguro: "La música bailable tiene un historial tan largo de crear un espacio tan seguro. Y solo quiero encarnar eso", comentó en una entrevista con The Associated Press el año pasado.

A lo largo de su carrera, Dua Lipa ha cosechado tres premios Grammy y ha tenido cinco sencillos en el top 10 de la lista Hot 100 de Billboard. Estos incluyen éxitos como “New Rules” (2017), “Don’t Start Now” (2019), “Levitating” (2020), “Cold Heart (PNAU Remix)” (2021) en colaboración con Elton John, y “Dance the Night” (2023), parte de la banda sonora de “Barbie”.

Turner es conocido por su actuación en las películas de “Fantastic Beasts” y en la película “The Boys in the Boat”, dirigida por George Clooney, así como en la serie dramática ambientada en la Segunda Guerra Mundial “Masters of the Air”, transmitida por Apple TV+.