Detuvieron al influencer Hasbulla en Rusia: qué hizo

Hasbulla Magomedov, el influencer ruso que tiene 8,5 millones de seguidores en Instagram, fue detenido en Daguestán, Rusia, por alterar el orden público al generar un caos vial mientras celebraba junto a sus amigos el casamiento de uno de ellos.

El joven de 20 años, que el año pasado fue furor en la Argentina por su visita en la que llenó el Gran Rex, es un gran fanático del automovilismo y suele compartir videos en sus redes sociales mientras maneja a altas velocidades. Pero parece que esta vez la situación se le fue de las manos y tuvo problemas con la Policía.

En las redes sociales se pudo ver a Hasbu (como lo llaman sus fanáticos) dentro de un auto blanco realizando maniobras peligrosas, mientras que después vuelve a aparecer junto a sus amigos, todos presuntamente detenidos. La noticia se dio a conocer a través de Red Corner MMA.

/Inicio Código Embebido/

Hasbulla Arrested By Dagestan Police For Violating Traffic Laws???? The Whole World’s A Stage pic.twitter.com/ruBxPOqsv3