Crecen los rumores de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul enfrentan rumores de separación tras más de un año de relación. Desde hace algunas semanas circula la versión de que el futbolista y la cantante estarían en crisis.

Paula Varela confirmó en sus redes sociales que la pareja habría llegado a su fin tras las distintas versiones que circularon al respecto. “Último momento! Tini y De Paul separados”, escribió la panelista de Socios del Espectáculo.

Luego de publicar la noticia, la periodista aseguró que tenía información sobre la separación y no estaba mintiendo. “¡Y no es pavada de las redes! Eso no es periodismo. ¡Esto es Información!”, aseguró.

Paula Varela explicó que la separación no se debería a la falta de amor sino a las distintas etapas de la vida en las que están. “Él es padre y está en otra etapa de la vida. Ella tiene muchas cosas por delante, ella había contado algunos temas de su salud. Fueron muchas cosas que los distanciaron y están en ese momento de elegir caminos”, detalló.