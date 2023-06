Tini Stoessel lloró en pleno show por sus ataques de pánico

La cantante de pop Tini Stoessel realiza una mega gira por Europa, y en su paso por España lloró en un show de Barcelona.

La cantante hizo una pausa y en diálogo con su público contó que “hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, relató sobre sus ataques de pánico.

“Poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, agregó la artista.

Anteriormente, la cantante, en una nota con el diario El País, había adelantado que sufría esa problemática.

“No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, no me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”.

En diálogo con EFE afirmó que la transición entre Violetta y Tini fue complejo ya que “como aquel personaje era tan importante para tanta gente, no fue fácil el cambio”.

Stoessel confesó que el cambio fue determinante: “Simplemente comencé a escribir canciones y el día que escuché la primera por la radio lloré con mi padre”.

La referente teen resaltó que su etapa como "Violetta" le dio un gran aprendizaje y técnica: “Era estar encima de un escenario y solventar un problema técnico, concentrarme y bailar 22 coreografías mientras las cantaba al mismo tiempo”.