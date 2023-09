Cómo fueron las últimas horas de Silvina Luna

Este jueves murió Silvina Luna tras estar internada 79 días en el Hospital Italiano, y el miércoles se supo que debía ser nuevamente intubada, tras lo que circulaban rumores sobre su complicadísimo cuadro de salud.

Si bien su familia no difundía informaciones para resguardar la intimidad de la actriz, el miércoles en Entrometidos a la tarde (Net) adelantaron que "estaba muy débil".

Además, expresaron que Luna continuaba con kinesiología, con apoyo psicológico y con nutricionista.

Tras su muerte, Ángel de Brito habló de la decisión final que tomó su hermano Ezequiel, luego de que los médicos le dijeran que ya no había nada por hacer para salvarle la vida.

"En varias oportunidades se lo fueron planteando, porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana", comentó de Brito.

Y continuó: "Ya nada respondía (sobre la salud de la modelo). Esto no lo hablé con Ezequiel, pero me lo cuenta gente cercana, porque como a cualquiera de nosotros, al principio viene la negación de no querer soltar y tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida. Y de un milagro, también".

En esa línea, manifestó que el miércoles, cuando la intubaron, los médicos le dijeron nuevamente a Ezequiel "que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir".

Y cerró: "Estaba muy debilitada, con nuevas infecciones. Ayer (por el miércoles) tomaron la decisión que finalmente se llevó a cabo hoy (por el jueves jueves)".

Silvina Luna estaba internada desde el 13 de junio, producto de una insuficiencia renal aguda, luego de que Aníbal Lotocki le realice una mala praxis en una operación estética en 2011.