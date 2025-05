Chiara Mancuso le contestó a Lauty Gram y habló del cruce con Luchi Patrone

La ex participante de Gran Hermano, Chiara Mancuso, mantuvo un cruce con el cantante Lauty Gram después de que él impulsara una campaña para que ella fuera eliminada del programa de TV.

En una fiesta dentro de la casa, Mancuso recordó la relación pasada de su competidor con Eugenia "La China" Suárez, gritando: "¡Aguante La China!".

El intérprete respondió en su plataforma, explicando el momento: "En la fiesta, Chiara mencionó lo de La China. Me frustró mucho, ya que todos me comentaron sobre mis Tik Toks, pidiendo que eliminemos a Chiara. Luego, comenzó la campaña y ella terminó fuera del juego".

Anteriormente, durante uno de sus shows, Lauty alentó a sus seguidores diciendo: "Luchi a la final. Chiara al 9009". Tras estas declaraciones, Mancuso fue eliminada en un duelo con Luz, quien está en la misma agrupación que la novia de Lauty.

Por su parte, Chiara también habló sobre el asunto en un canal de streaming: "Mi hermano es amigo de Lauty Gram. Iba a declarar, pero él me pidió que no lo hiciera". Sin embargo, no dudó en hacer comentarios directos hacia el músico.

"Luchi, la novia de Lauty, es genial. Ella me mencionaba a mí en la casa. Ulises y yo somos los villanos de esta historia. El grito de ‘Aguante La China’ fue muy desubicado, y se lo expresé a Luchi".

Además, Chiara destacó su apoyo a Wanda Nara en el conflicto con Mauro Icardi: "Soy parte del bando Wanda, partamos de esa base".

